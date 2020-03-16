فريق غيث.. شباب يواجه "فيروس كورونا" بالعلم والتوعية

أطفالٌ يحاولون تقليد خطوات الطبيب مع ابتسامة كبيرة على وجوههم، فيما وقفت العائلات تنصت بعناية لمجموعة الإرشادات والتعليمات التي يقدمها أطباء المستقبل، حول كيفية الوقاية من فيروس كوفيد – 19 (كورونا) في قطاع غزة.

لم يترك فريق غيث الشبابي مركزًا للتجمع الكبير في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه إلا وشدَّ الرحال إليه، مقدمًا النصائح لجميع الزوار، ومقدمًا أوراقًا توعوية ضمن حملتهم للوقاية من "فيروس كورونا".

هذه المبادرة الشبابية الخالصة لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى دعم وتشجيع من الأهالي وكلّ من تواصل معه المبادرون من الفريق الطبي وباقي البرامج.

فريق متنوع

ويضم فريق غيث الشبابي الذي تأسس في فبراير من عام 2019 مجموعة من البرامج مثل (البرنامج القانوني، والبرنامج الهندسي، والبرنامج الطبي) وغيرها من البرامج، إذ يختص كل برنامج في مجال معين، كما يقول مدير الفريق خليل الهبيل، لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية".

ونظم الفريق في الآونة العديد من الفعاليات التي تركت أثرًا إنسانيًا كبيرًا في قطاع غزة من أبرزها فعالية ألوان الطيف في مخيم النصيرات، وهي فعالية لتلوين المناطق التي تعرضت لحريق كبيرٍ ومفجع راحت ضحيته 19 مواطنًا.

ويهدف الفريق وفقًا للهبيل إلى تطوير وتمكين الشباب وتسليط الضوء على الفئات المهمشة، وتحقيق تغيير وتطوير في المجتمع، على صعيد الفريق والمتطوعين وعلى صعيد المجتمع.

ويضيف: "التغيير ربما لا يكون كبيرًا أحيانًا، لكن هذه مهمتنا كشباب وطلاب أن نحاول بقدر الاستطاعة أن نساعد المجتمع، ونبنى أنفسنا لنكون قدوة لباقي الشباب وقادرين على تغيير المجتمع".

البرنامج الطبي

وعن البرنامج الطبي أوضح الهبيل أنه تأسس قبل شهر من الآن بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل، إذ تقدم ما يقارب 200 شخص، تم قبول 25 منهم بعد المقابلات.

ويضم الفريق الطبي العديد من طلاب جامعة الأزهر في قطاع غزة من مختلف التخصصات (طب – تحاليل طبية – تمريض – صيدلة)، فيما يساعد باقي المتقدمين في الفعاليات الكبيرة التي تحتاج إلى عدد كبير.

وفيما يخصّ الفعالية الاولى للفريق بيّن الهبيل، أن أول الفعاليات كانت عبارة عن حملة توعية مجتمعية حول طرق الوقاية من فيروس كورونا، ودحض المفاهيم الخاطئة والمنتشرة.

اهتمام كبير

حاول الفريق استهداف جميع محافظات القطاع من الشمال إلى الجنوب، وخاصة التجمعات كبيرة من مولات ومحطات تعبئة البنزين وصالات الألعاب وغيرها الكثير.

قسّم القائمون على الفريق أعضاء الفريق الطبي والمتطوعين إلى مجموعات حول قطاع غزة لتغطية أكبر قدر من الأمان، وتقديم المساعدة لفئات أكبر وأشمل.

ولمس الفريق بحسب القائمين عليه اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، وحرصهم على الاستماع لجميع الإرشادات، خاصة فيما يخص دحض الإشاعات والمفاهيم الخاطئة بفيروس كورونا، والطرق الصحيحة للوقاية.

ويحاول الفريق التركيز على القضايا الملحة والمهمة في المجتمع الفلسطيني، فيما يعدُّ إلى العديد من المبادرات القادمة الخاصة بالبرامج أو بالجمهور.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بإصابتها بفايروس "كورونا" بلغت 33 عينة تبين أن جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس.

وأشارت الصحة بغزة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للحجر المنزلي بلغت 2778 حالة، حيث تم عمل حجر منزلي لجميع العائدين عن طريق معبر رفح لمدة 14 يومًا ابتداء من تاريخ 3/3/2020، وقد تم إضافة عدد 111 عائد جديد.



























