فريق برازيلي يرتدي الكمامات الوقاية عند خوضه مباراة كرة قدم

ارتدى لاعبو فريق "غريميو" البرازيلي الكمامات عند نزولهم أرض الملعب لخوض مباراة كرة قدم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "يو او ال" البرازيلي، فان لاعبو فريق "غريميو" ارتدوا الكمامات عند نزولهم ارض الملعب في مقاطعة جاوتشو، لمواجهة فريق "ساو لويز"، فيما احتج اللاعبون على ذلك.

قال مدير فريق "غريميو" باولو لوز،: "ان احتجاج اللاعبين حول ارتداء الكمامات، يوضح دعمنا لإيقاف البطولة".

وأضاف، ان الحياة يجب أن تكون هي الأولوية.

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض "غريميو" بنتيجة 3-2، وفق وكالة "رويترز".

يشار إلى ان السلطات البرازيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد.