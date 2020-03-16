قرار امريكي بفحص الأشخاص داخل البيت الأبيض بسبب كورونا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فحص جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى مجمع البيت الأبيض الرئاسي، للكشف عن أي عوارض محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الناطقة باسم الرئاسة الامريكية غود دير، انه بدأت فحص حرارة كافة الوزراء والمستشارين والصحفيين، للتأكد من خلوهم من مرض كورونا.

وذكرت الناطقة، انه سيتم فحص الأشخاص المقربين من الرئيس دونالد ترامب وبنائبه مايك بنس.

وأعلن طبيب رئيس الولايات المتحدةـ، يوم السبت الماضي، خلو دونالد ترامب من فيروس كورونا.

يشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد أعلن الاسبوع الماضي، عن تخصيص نحو 50 مليار دولار لمواجهة تفشي وباء كورونا في إنحاء أمريكا، إضافة إلى رزمة إجراءات وقائية.