التربية و التعليم و الاذاعة و التلفزيون يطلقون برنامج " ثانوية اونلاين"

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّها ستطلق غداً الثلاثاء برنامج دروس عن بُعد، يستهدف طلبة الثانوية العامة، بعنوان (ثانوية أونلاين)؛ لمساعدة الطلبة في التغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها في مراجعة المقررات الدراسية؛ جرّاء إغلاق المدارس بسبب إعلان حالة الطوارئ في فلسطين؛ للوقاية من فايروس كورونا.

وأشارت "التربية" إلى أنّه سيجري إطلاق البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر فضائية فلسطين مباشر، وفضائية القدس التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة.

وفي هذا السياق، أكّد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أهمية هذا البرنامج لدعم طلبة الثانوية العامة في مراجعة المقررات الدراسية للمباحث المختلفة، والتحضير للامتحانات، خاصةً في ظل حالة الطوارئ، لافتاً إلى أنّ هذا البرنامج يجسّد حالة التكامل بين الوزارة والمؤسسات الوطنية الإعلامية في التغلب على الظروف الراهنة، إذ تجسّد هذا التوجه للوزارة في العديد من الشراكات بين مديريات التربية والمؤسسات التربوية والإعلامية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل في إطار هذه الشراكة الناجزة بين المؤسسة التربوية، والجامعات، والمؤسسات الإعلامية، وتوظيف الإعلام التربوي في التعليم؛ للإفادة من الخبرات التربوية المتميزة.

بدوره، أكّد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف "أنّ الإعلام يدرك دوره الوطني جيداً، خاصةً في مثل هذه الظروف الطارئة، وهو يقف باستمرار إلى جانب شعبه، وفي هذه اللحظة مع الطلبة عموماً، وطلبة الثانوية العامة خصوصاً، وهو يكرّس كلّ إمكانياته لإطلاق برنامج (ثانوية أون لاين)".

من جانبه، أشار رئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو إلى أنّ "الجامعة وضعت فروعها كافة تحت تصرّف الحكومة في حال تطلّب الأمر ذلك، وهي تضع نظام التعليم الإلكتروني الذي طوّرته تحت تصرّف أبناء شعبنا؛ للتغلب على معيقات التواجد في المدارس والجامعات التي يخلقها هذا المرض"، لافتاً إلى قيام الجامعة بالتنسيق مع وزارة التربية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون بجهود حثيثة لبثّ الدروس الخاصة بالثانوية العامة.





