محافظ سلفيت يقرر إغلاق مغسلة ملابس بسبب فيروس كورونا

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الاثنين، إغلاق مغسلة ملابس في المحافظة لتعاملها مع أشخاص مصابي بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ كميل، إغلاق مغسلة ملابس كانت تتعامل مع المستشفيات الإسرائيلية ووضعت كل العاملين وأصحابها في الحجر الصحي بعد التأكد من اصابتهم بكورونا.

واعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة، وان الاعداد مستقرة عند 38 حالة، جميعها في بيت لحم باستثناء واحدة في طولكرم.

يشار إلى ان الرئيس محمود عباس، اعلن حالة التأهب القصوى لمدة 30 يومًا، قرر خلالها إغلاق كافة المؤسسات التعليمة والمرافق العامة والسياحة المقاهي صلات الافراح، باستثناء المستشفيات، للحد من تفشي وباء كورونا بين الأشخاص.