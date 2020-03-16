كورونا تسبب حالات طلاق عالية في الصين

أكد مسؤول صيني، اليوم الاثنين، ان فيروس كورونا المستجد رفع من حالات الطلاق في الصين، منذُ ظهوره مطلع العام الحالي.

وقال مسؤول مكتب الزواج بمدينة دازهو لو شنجون، :"إن 300 من الأزواج في المدينة تقدموا بطلبات للطلاق والانفصال عن بعض"، وفق صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأضاف شنجون، ان ارتفاع حالات الطلاق ناجم إجراءات الوقاية من مرض كورونا، المتمثلة بفرض الحجر الصحي، وابتعاد الازواج عن بعض.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فان أزمة الطلاق لم تقتصر على مدينة دازهو فحسب، بل امتدت إلى مدن أخرى، منها مدينة شيان في إقليم شانشي، حيثُ شهدت ارتفاعًا مماثلاً.

وفرضت الجمهورية الصينية، أواخر شهر فبراير، إجراءات وقاية، بإغلاق كافة المدن والشوارع العامة والسياحة المطارات ووسائل النقل، والزمت السكان بالمكوث داخل البيوت لمدة 14 يومًا، لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وتعتبر الصين من اكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا، فقد حققت نسبة وفيات عالية إذ بلغت عدد الوفيات إلى اكثر من 3 آلاف حالة، ومئات الالاف من الإصابات بكورونا، فيما عملت الصين على مكافحة الفيروس ليتماثل نسبه 70% من الاصابات.