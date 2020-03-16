شرط ليونيل ميسي للتجديد مع برشلونة

قالت مصادر صحفية إن لاعب برشلونة الاسباني الأسطورة، ليونيل ميسي، يناور مع إدارة النادي الكتالوني قبل التوقيع على العقد الجديد، الذي تتطلع له الإدارة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، كما يملك شرطًاً يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le10sport" فإن ميسي اشترط لتجديد عقده عودة البرازيلي نيمار في الصيف المقبل، وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله عام 2017.

الجدير بالذكر أن تقارير أشارت إلى أن باريس سان جيرمان فتح الباب بالفعل أمام رحيل نيمار في الصيف المقبل، بشرط الحصول على 150 مليون يورو.