تكليف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كلف ما يسمى بـ "الرئيس الإسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، رئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وحصل غانتس على دعم 61 نائبًا، بينهم نواب القائمة العربية المشتركة.

وبدأ غانتس فور تلقيه التكليف بالتشاورات مع رئيس حزب العمل غيسر ميريتس، ورئيس حزب اسرائيل بيتنا افغدور ليبرمان، بغية تشكيل الحكومة.

وأمام غانتس 28 يوما لإكمال هذه المهمة مع امكانية تمديد الفترة بـ14 يومًا .

وكان غانتس ونتنياهو التقيا في ديوان الرئيس الإسرائيلي، أمس، وأعلنا في أعقاب ذلك عن عقد لقاء لطاقمي المفاوضات عن الحزبين من أجل التباحث في تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد تكليف ريفلين لغانتس بتشكيل الحكومة. وحسب مصادر مطلعة، فإن غانتس ونتنياهو لم يبحثا خلال لقائهما في مسألة التناوب على رئاسة الحكومة ولم يناقشا تفاصيل تشكيل حكومة كهذه.

وأشارت محللة الشؤون الحزبية في "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، إلى أن الخيارين الوحيدين المطروحين أمام غانتس هما حكومة وحدة أو انتخابات رابعة للكنيست، مضيفة أنه "تحت رعاية الكورونا يمكن التحدث عن حكومة طوارئ أيضا".