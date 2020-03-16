ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وذكرت الوزارة، ان اعداد الإصابات بلغت 16 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن إجراءات احترازية صحية لكل القادمين للمملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق وكالة الانباء الأردنية.

وفرضت المملكة الحجر الصحي على القادمين لمدة 14 يومًا، داخل مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان، كما وقررت منع استقبال المسافرين في المطارات، وفرض إجراءات احترازية وقاية بالنقل العام والعمل داخل المنشآت.

وشدّدت الحكومة الأردنية، ان من يخالف التعليمات سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، أعلنت ان اجمالي عدد الإصابات بلغت أكثر من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 6527 حالة، في 139 دولة، معظمهم في الصين وايران وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية.