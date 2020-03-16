يوفنتوس يخطط لتمديد عقد رونالدو

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي يوفنتوس تخطط لاستغلال فترة التوقف لتمديد التعاقد مع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو.

وقالت المصادر الرياضية الإيطالية، إن إدارة "السيدة العجوز" ترغب في إبقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق بعقد يمتد عامين آخرين.

وأضاف الموقع أنه: "رغم تواجد فريق الكرة بيوفنتوس في الحجر الصحي عقب إصابة دانييلّي روجاني بفيروس "كورونا"، إلا أن مسؤولي النادي بدأوا العمل لإبقاء رونالدو مع الفريق".

وينتهي عقد رونالدو "35 سنة" مع يوفنتوس عام 2022، وما زال رونالدو يقدم أداءً لافتاً، إذ أحرز 25 هدفاً وصنع 4 أهداف لزملائه خلال 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.