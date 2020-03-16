المغرب: إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا

قررت السلطات المغربية اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأغلقت المغرب اعتبارًا من اليوم الاثنين، المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان: "هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض، وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

وأعلنت المغرب رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية، وأغلق المدارس، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.