محافظ طولكرم يرفع توصية لرئيس الوزراء لاغلاق المدينة

أكد محافظ طولكرم عصام ابو بكر أنه رفع توصية الى رئيس الوزراء د. محمد اشتية لاغلاق المدينة تحسبا من تداعيات قد تطرأ نتيجة اكتشاف الحالة المصابة اليوم والقادمة من بولندا.

ووفقا لبيان المحافظة لم يتخذ رئيس الوزراء اي قرار بهذا الشان ولا تزال المدينة مفتوحة امام المواطنين وتجري الحياة فيها بشكل اعتيادي .

وتجري المشاورات مع جميع الجهات لاتخاذ القرار المناسب على ضوء تطور الحالة في المحافظة

و أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه اليوم الاثنين 16/3/2020، تسجيل إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا" في طولكرم بالضفة المحتلة لمواطن عائد من بولندا.

وبإصابة المواطن يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الضفة المحتلة إلى 39 مصاباً.