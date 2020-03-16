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علماء صينيون يحققون تقدماً كبيراً في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:27 - 16 مارس 2020
فحص كورونا بغزة فحص كورونا بغزة
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أعلن رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي الصينية، جان تسوان،اليوم الاثنين عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19" يعمل عليه العلماء في شنغهاي، حيث من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

وقال  تسوان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم : "إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح على أساس تكنولوجيا "mRNA"، الذي يعمل عليه العلماء المحليون"

كما أشار الى أن  العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثديات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية، لافتاً الى أنه من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أبريل المقبل، لا سيما أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس "كورونا".

 

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