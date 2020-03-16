الصين تدعو لرفع العقوبات عن إيران خلال فترة مكافحة "كورونا"

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين 16/3/2020، الدول المعنية إلى رفع العقوبات على الفور عن إيران، في الوقت الذي تكافح فيه طهران، للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أن مرحلة مكافحة حكومة وشعب إيران لفيروس كورونا دخلت مرحلة حاسمة.

وقال: "إن الإبقاء على العقوبات أحادية الجانب ضد إيران خلال هذه الفترة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع"، مشيرا إلى أن هذا مخالف لروح الإنسانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الإبقاء على العقوبات سيكون له تأثير خطير على قدرات إيران وجهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا، ما سيعيق أيضا مساعدة طهران من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وأكد قائلا: "الصين تدعو الأطراف المعنية إلى رفع العقوبات ذات الصلة فورًاٍ عن إيران لتجنب المزيد من الأضرار بالاقتصاد الإيراني وحياة الناس".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، على أن: "بكين ستواصل مساعدة طهران بناءً على احتياجات الجانب الإيراني وقدراته، كما ندعو المجتمع الدولي للعمل مع إيران لضمان أمن الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسائل موجهة إلى قادة عدة دول، بأن العقوبات الأمريكية تسببت لإيران بخسائر بقيمة 200 مليار دولار، وأن أثرها يمنع العالم من التعامل مع الوباء. وأشار روحاني إلى أن إيران تواجه قيودا شديدة تتعلق بالعقوبات الأمريكية وسياسة الضغط الأقصى على طهران.