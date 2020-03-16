الأسير إياد أبو ناصر أول أسير يحصل على عضوية نقابة المدربين

أفاد مركز الأسرى للدراسات اليوم الاثنين أن الأسير " إياد رشدى أبو ناصر " ، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قد حصل كأول أسير فلسطينى في السجون الاسرائيلية على عضوية نقابة المدربين الفلسطينيين pta وفق الشروط والمعايير التى وضعتها لجنة العضويات في النقابة بعد إكمال مساقات متعددة في تنمية الموارد البشرية .

وأوضح مدير المركز د. رأفت حمدونة، أن أبو ناصر من مواليد 7/8/1983م ، والمعتقل بتاريخ 10/6/2003 ، والمحكوم 18 عام.

وشكر نقابة المدربين الفلسطينيين pta وعلى رأسها ماهر شبير على هذه اللفتة الكريمة بفتح باب العضويات للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وفق الشروط والمعايير في النقابة.

وأكد د.حمدونة على الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين من خلال الدورات التدريبية برسم السياسات والخطط والبرامج لتخريج القادة والكوادر، وإعمال العقل، وملء الوقت وإدارته بما يفيد، وممارسة العصف الذهني من خلال النقاشات والجلسات المستمرة، وإدارة العقل ومعالجة الأفكار، وزرع روح القبول والحوار مع الآخرين، والنقد الذاتي، ومعرفة الذات ومراقبة النفس، ومهارات التفكير، وحل المشكلات والأزمات بطرق منهجية عبر البدائل والتكتيكات، وتنوع المجالات الإبداعية والابتكارية، وإيجاد استراتيجيات لتطوير الأسرى والأسيرات والقدرات .

من ناحيته شدد شبير على دعم الأسرى من خلال نقابة المدربين الفلسطينيين pta ، والتى انطلقت وفق رؤية وطنية اتجاه المدربين من أبناء الوطن، حيث أنها وضعت شعار لها هو 《 الإستثمار في الإنسان 》، وحصلت على التراخيص القانونية لها وفق القانون الفلسطيني، وانطلقت لتحقق أهدافها التطويرية والمعرفية، حيث وضعت استراتيجيتها التي تهتم في تطوير المدرب الفلسطيني، من خلال بناء قدراته التدريبية والاستشارية، وثقل مهاراته في مجالات التدريب المختلفة، وتدريبه على صناعة الحقائب التدريبية المحترفة، وكيفية تسويقها خارج الوطن، كما أنها تهتم في وضعه على منصات الأعمال العالمية وتطوير أدواته التسويقية لذاته ولأعماله، وصناعة سابقة أعمال احترافية.

جدير بالذكر أن الأسير أبو ناصر موجهة له لائحة اتهام باستهداف المستوطنين في غزة لسبع مرات ، وحصل على دورات عدة فى التنمية البشرية داخل السجون ، ويحمل شهادة دبلوم منظمات مجتمع مدنى ، ودبلوم تأهيل " دعاة ومحفظين " من الكلية التطبيقية التابعة للجمعة الاسلامية بغزة ، وشهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى بغزة ، وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القدس - أبو ديس ، وبكالوريوس اجتماعيات من جامعة القدس لمفتوحة وجميعها أثناء الاعتقال ، وتنقل في غالبية السجون فى ( سجن عسقلان ، والرملة ، ورامون ، وهداريم ، وايشل ، وأوهليكيدار ، وجلبوع ومعتقل النقب ) .