"الكلور""والديتول" يسرقان الأضواء.. فأيهما أقوى كمطهر للقضاء على "كورونا"

سرقت المطهرات خلال هذه الأيام الأضواء في العالم أجمع بسبب انتشار فيروس "كورونا"، في محاولة احترازية للتعقيم والوقاية من الفيروس وخاصة في ظل عدم وجود لقاح فعال حتى اللحظة لعلاج الفيروس .

المطهرات بكافة أنواعها استنزفت جيوب الغزيين ، وسط حالة من الهلع والخوف من وصول الفيروس للقطاع ، إلا أن التساؤل الذي يدور في ذهن المواطنين عن أكثر المطهرات فتكاً بالفيروس ، وخاصةً أن هناك دراسات بدأت تنتشر أن "الديتول" غير قادر على القضاء على كافة الفيروسات والبكتيريا ليرتفع سهم الكلور خلال هذه الأيام .

500 ملم من الديتول يبلغ سعره في السوق الغزي 15 شيقلاً ، في حين يبلغ سعر لتر من الكلور بـ3 شيقلاً .

المواطنة أم حسين اعتبرت أن هذه الأيام أعادت الاعتبار للكلور و"الديتول"، حيث أنها الأكثر طلباً من قبل المواطنين، مشيرةً إلى أن ربات البيوت أصبحن في حالة من الهوس لتنظيف المنارل وتعقيمها .

وتساءلت في ظل ارتفاع أسعار المطهرات حول أكثر المواد فعالية للقضاء على الفيروسات وكافة الأمراض .

الدكتور نضال غنيم، رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة قال:"يمكن للناس استخدام مادة (الكلور) الخام، ليتم تخفيفه بمقدور 5 من 10% أي النصف، فتكون هذه النسبة كافية لقتل الميكروبات والجراثيم الموجودة على الأسطح في البيئة".

فيما أوضح المختص الكيميائي المهندس نافذ الكحلوت، أن كافة المطهرات التي تطرح حالياً في الأسواق سواء من ديتول أو وكلور "كلوريد الصوديوم" او غيرها من المطهرات كالكحول وغيرها ستحد فقط من انتشار الفيروس حال الكشف عن اصابات .

وقال الكحلوت خلال تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الفرق بين الكلور والديتول ، كلاهما من المطهرات والمعقمات ويمكن استخدام الكلور المخفف بنسبة 1% ، لتنظيف الأسطح والحمامات والأماكن العامة رغم تأثيرها على المعادن ، ولكن لا يمكن استخدامها بشكل مباشر على جسم الانسان مما يحدثه من تهيج كونه يحتوي على مركبات كيمائية .

وبشأن باقي المطهرات " كالكحول الامونيوم الرباعي والزيوت العطرية "كزيت الصنوبر" لها فعالية في التعقيم بالإضافة الى الديتول ، فجميع ما سبق بما فيها الديتول يمكن استخدامه بعد التخفيف كاستخدام شخصي .

وأشار إلى أن الديتول الأصلي دون تخفيف له تأثير ولكن يمكن أن يخفف وفقاً للاستخدام، مجدداًً تأكيده أن الكلور لتنظيفات وغيرها ، أما الديتول المخفف للاستخدام الشخصي، مطمئناً المواطنين بشأن حالة الهلع القائمة والهوس في استخدام المنظفات ، وأشار إلى أنه في حال كان أحد مصاب بالفيروس وتم مسح ما حوله بالكلور سيحد من انتقال العدوى .

وعند سؤال طبيبة أخصائية أيهما أفضل الديتول أم الكلور من ناحية فعالية ، فقالت:إن الكلور يقتل البكتريا والفيروسات والبكتريا المتحوصلة والفطريات ، في حين أن الديتول يقتل فقط بعض أنواع البكتريا ولا يقتل البكتريا المتحوصلة.