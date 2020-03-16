الأونروا: تحويل مرضى الجهاز التنفسي للمدارس بدلاً من العيادات

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الاثنين 16/3/2020، عن قرارها الفصل بين مرضى الجهاز التنفسي عن المراجعين الآخرين.

وأوضحت "الأونروا" في بيان صحفي، أن قرارها جاء نظراً للظروف الراهنة وجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي ضربت معظم دول العالم، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة المواطنين والعائلات ومنعاً لظهور حالات في قطاع غزة.

وقررت الأونروا في غزة بالفصل بين المراجعين الذين يأتون لتلقى الرعاية الطبية ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والرشح وصعوبة التنفس أو الحرارة وبين المراجعين من الفئات الأخرى مثل التطعيم والحوامل والأمراض المزمنة.

وأوضحت أنه كإجراء احترازي سيتم استقبال هؤلاء المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض من مدارس الأونروا التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض.

وسيتم الإعلان وفقاً للأونروا، عن اسم المدرسة الأقرب إلى عيادة الأونروا والتي سوف تستقبل الحالات التي سبق تحديدها حسب المنطقة.،

وتعمل الأونروا حالياً على تجهيز هذه المدارس بالمعدات الطبية اللازمة وكافة الطواقم الطبية المدربة من أطباء وتمريض.

وشددت على أنه تم اتخاذ هذا الإجراء كخطوة احترازية لحماية المراجعين والعامليين، لافتةً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة.

وأكدت بأن هذه المدارس لن تستخدم كمراكز للحجر الصحي، كما سيتم تعقيم كافة المدارس قبيل استئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ على صحة طلابنا.

وجددت تأكيدها أن العيادات لن تقوم باستقبال أي مريض يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي بل سيتم استقباله في الأماكن التي تم تحديدها (المدارس كل حسب المنطقة).