اشتيه: إصابة جديدة بكورونا في طولكرم يرفع عدد المصابين لـ39

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه اليوم الاثنين 16/3/2020، تسجيل إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا" في طولكرم بالضفة المحتلة لمواطن عائد من بولندا.

وبإصابة المواطن يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الضفة المحتلة إلى 39 مصاباً.

وأكد اشتيه، أن الأسواق بدأت تستقر والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

وأعرب عن شكره للبنوك وسلطة النقد الذين اتخذوا إجراءات كفيلة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة بيد المواطن.

وأعلن، أن دولة الكويت قدمت للسلطة ٥.٥ مليون دولار، للمساهمة بمساعدتها لمواجهة كورونا.

وأعرب عن تقديره لتقديم الأشقاء العرب، متمنياً السلامة لكل الشعوب العربية.

وكان مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. كمال الشخرة أنه سيتم اليوم أخذ عينة ثانية للمصابين الـ15 الذين أظهرت نتائج العينة الأولى لهم أنهم بدأو مرحلة التعافي من فيروس كورونا.

وأوضح الشخرة، أنه في حال كانت نتائج العينة الثانية سلبية فإنه سيتم إعادة الفحص لهم يوم الخميس المقبل، مبينا أنه في حال كانت نتائج العينات الثلاث سلبية فإنه سيتم إعادتهم إلى منازلهم لقضاء حجر بيتي لمدة أسبوعين أخرين كخطوة احترازية وحفاظا على سلامتهم .

وقال الشخرة إنه سيتم اليوم البدء بتطبيق توصية وزارة الصحة بضرورة الحجر البيتي لكل من يعود من خارج الوطن لمدة 14 يوما مبينا أن من يعود إلى الوطن من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا ستوضع بمركز الحجر الصحي في أريحا داعيا الجميع إلى الالتزام بذلك.

وأشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة إلى أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج 49 عينة من بيت لحم و232 عينة من باقي انحاء الضفة منها في طولكرم لمواطنين قدموا من بلدان مختلفة منذ اسبوع عبر المعابر الاردنية وتحديدا من بولندا وجاري متابعتهم وتقديم كل ما يلزم لهم إضافة إلى وجود 36 زائرا في المعابر بأريحا تم أخذ عينات منهم بانتظار النتائج .