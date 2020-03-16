قرار بإغلاق الحدائق والمنتزهات في جباليا بسبب كورونا

أصدرت بلدية جباليا "النزلة"، اليوم الاثنين، قرارًا بإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة الواقعة ضمن نفوذها بشكل مؤقت، ضمن الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت عبر صفحتها "فيسبوك"، أن قرار الاغلاق إلى حين انتهاء فترة الطوارئ المعلن عنها في سبيل مكافحة فايروس كورونا.

ويأتي إعلان بلدية جباليا في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية جباليا النزلة المواجهة فايروس " كورونا " وضمن خطة الطوارئ التي تنفذها البلدية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص ، ولمقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على صحة المواطنين.