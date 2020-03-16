أول حالة وفاة في البحرين جراء فيروس "كورونا"

توفي، صباح اليوم الاثنين، أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البحرين.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بأن حالة الوفاة هي لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وأشارت إلى أن المتوفاة كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وقدمت الوزارة، التعازي لأهل الفقيدة، مشيرة أنها حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين الأخرين مستقرة حاليًا باستثناء حالة أخرى تحت العناية.

وبينت أن جميع الحالات تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت السلطات البحرينية السبت الماضي، عن تعافي 16 حالة من فيروس كورونا العالمي.