معلمة تبتكر طريقة ذكية لتشجيع طلابها على غسل أيديهم

ابتكرت معلمة أمريكية، طريقة للتأكد من غسل الأطفال في فصلها أيديهم بشكل صحيح، للحد من انتشار فيروس "كورونا كوفيد-19"

وجاءت طريقة المعلمة شونا وودز، في مدرسة هالسفيل بولاية ميزوري الأمريكية، بختم يحمل اسم السيدة وودز على أيديهم، وتطلب منهم إزالته على دفعات بغسل أيديهم عدة مرات أثناء اليوم الدراسي.

وعند نجاح الطلاب في محو الختم، تقوم المعلمة وودز بتقديم جائزة للأطفال الذي نجحوا بذلك.

ولقيت فكرة السيدة وودز رواجا كبيرًا على موقع التواصل "فيسبوك"، بعد مشاركة المعلمة الفكرة عبر السوشيال ميديا، وأشاد رواد التواصل بالفكرة مشيرين إلى أنهم سيقومون بتطبيق الفكرة مع أبنائهم.