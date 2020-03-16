يوفنتوس يسعى لتمديد عقد كريستيانو رغم انتشار كورونا

يحاول نادي يوفنتوس الوصول إلى حل لمشكلة استمرار لاعبه المميز كريستيانو رونالدو، لا سيما مع الأزمة الصحية التي يشهدها العالم بسبب فيروس "كورونا".

ورغم وباء كورونا العالمي وتعليق الأحداث الرياضية ودخول لاعبي الفريق لحجر صحي، فإن كريستيانو لديه عقد حتى عام 2022، حسبما.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه على الرغم من عمر رونالدو 35 عامًا، لا يزال أداءه مميزًا ضمن أفضل اللاعبين في العالم.

وأوضحت أن إدارة يوفنتوس ترغب في تمديد عقده لمدة عامين آخرين، مشيرة إلى رونالدو يوفنتوس في سن 39 عامًا شريطة أن يتفق الطرفان.

وسجل كريستيانو 25 هدفًا في 32 مباراة رسمية في هذا الموسم، إلى جانب تقديمه أربعة تمريرات حاسمة، ويسري عقد رونالدو حتى عام 2022، والذي يتقاضى في كل موسم 31 مليون يورو.