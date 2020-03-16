صحيفة بريطانية تكشف عن الأعداد الحقيقية المصابة بـ"كورونا" في مصر

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، عن إصابة نحو 19 ألف حالة بفيروس "كورونا" في مصر.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة في تقرير لها نقلًا عن أخصائيي معدة وباطنية من جامعة تورنتو الكندية، "إنهم بحثوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران ومصر".

وحسب الصحيفة، فإن الأخصائيون يرجحون أن حجم الإصابات المقدرة في مصر بفيروس كورونا، هو 19 ألف و310 حالة.

وتوصل الأخصائيون لهذه التوقعات بعد دراسة بيانات الرحلات والمسافرين، مبينين أن غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، أكدت أن "كورونا" وصل إليها عبر المسافرين المصريين.

أعلنت دول عربية مثل السعودية وقطر، عن وجود إصابات بين المقيمين القادمين من مصر، في حين أصيب حوالي 97 سائحًا أوروبيًا بكورونا خلال وجودهم في مصر.

ويعتقد الأطباء يعتقدون أن المناطق السياحية في الأقصر، ونهر النيل، هي بؤرة تفشي عدوى فيروس "كورونا كوفيد 19".

لوباء.

وعزت صحيفة الغارديان، أن التكتم الرسمي على حجم الإصابات، لخوف النظام من تضرر القطاع السياحي، والذيأحد أهم مصادر الدخل لمصر.

واعترفت السلطات المصرية بإصابة 126 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم اثنان، في أخر إحصائية فجر اليوم الاثنين.