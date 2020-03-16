"الغارديان" تفجّر مفاجأة حول عدد المصابين بكورونا في مصر

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الإثنين 16/3/2020 عن مفاجأة مدوية، ان هناك أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مصر وحدها.

ورأى الأخصائيون أن حجم الإصابات المقدرة في مصر بفيروس كورونا، هو 19 ألف و310 حالة ، مشيرين الى انهم توصلوا إلى هذا الرقم الدقيق بدراسة بيانات الرحلات والمسافرين، إذ إن غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، أكدت أن "كورونا" وصل إليها عبر المسافرين المصريين.

97 سائحا أوروبيا بـ"كورونا" أصيبوا خلال وجودهم في مصر، فيما أعلنت دول مثل السعودية وقطر، عن وجود عشرات الحالات من الإصابات بين المقيمين المصريين القادمين لتوّهم من بلدهم.

واعتقد الأطباء أن المناطق السياحية في الأقصر، ونهر النيل، هي مركز تفشٍّ للوباء.

وحول التكتم بشأن حجم الاصابات فسّرت الصحيفة التكتم خشية النظام من تضرر القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل له.

ويشار الى ان الحكومة المصرية لم تعترف سوى بوجود 126 حالة إصابة بالفيروس، نتج عنها وفاتان فقط.