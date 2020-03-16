فكرة ذكية لتشجيع الأطفال على غسل أيديهم..!

ابتكرت معلمة أمريكية طريقةً فريدة للتأكد بها من غسل طلابها في فصلها أيديهم بشكل صحيح.

وقد توصلت المعلمة شونا وودز، في مدارس هالسفيل في ولاية ميزوري الأمريكية لهذه الطريقة لتشجيع طلابها.

وتتمثل الطريقة في وضع ختم يحمل اسم السيدة وودز على أيديهم، قبل أن تطلب منهم إزالته على دفعات بغسل أيديهم عدة مرات أثناء الدوام الدراسي.

وتقدم السيدة وودز في نهاية اليوم، جائزة للأطفال الذين ينجحون في محوه بشكل كامل عن أيديهم.

وشاركت السيدة وودز الحيلة عبر صفحتها على "فيسبوك"، فلقيت الفكرة رواجاً كبيراً بين المتابعين بعد مشاركتها 85 ألف مرة.

وحصلت الفكرة على ثناء الكثيرين الذي أكدوا أنهم سيقومون بها مع أولادهم.