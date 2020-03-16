إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل 3 أسرى من فتح في ظروف قاسية

أفادت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عزل 3 أسرى من الهيئة التنظيمية لـ"فتح".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها، أن الاحتلال عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لفتح قبل نحو 10 أيام في معتقل "ريمون"، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، وعمر فهمي خرواط.

وقالت الهيئة، إن الأسير خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ4 مؤبدات، يقبع حالياً داخل معتقل "مجدو" داخل زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، بأوضاع اعتقالية قاسية.

وأضاف في بيانها، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد إساءة معاملة الأسير خرواط بتقييد يديه ورجليه كلما نقلته من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى "ساحة الفورة".

وأشارت هيئة الأسرى والمحررين، إلى أن الاحتلال ما زال يعزل كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل معتقل "جلبوع"، أما الأسير عبد الحي فقد نقل إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم".