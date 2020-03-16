إجراءات داخل البيت الأبيض لحماية ترامب

قرر البيت الأبيض اليوم الاثنين 16/3/ 2020 جملة من الاجراءات الوقاية لحماية الرئيس دونالد ترامب ونائبه، مايك بنس وموظفيه من تفشي فيروس كورونا.

وعن الإجراءات الجديدة ، قياس درجة حرارة أي شخص يدخل إلى المبني، من زوار أو صحافيين توسع مدى عمليات الاختبار التي بدأها البيت الأبيض يوم السبت لأي شخص يقترب من ترامب ونائبه مايك بنس.

بدءً من صباح يوم الاثنين، سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة على كل من يدخل حرم البيت الأبيض الذين هم على اتصال وثيق بالرئيس ونائبه طوال اليوم ، وذلك للحفاظ على مجمع البيت الأبيض بأكمله آمنا وصحيا وفقا للمتحدث باسم البيت الابيض.

وكان ترامب، قد أعلن، السبت، أنه أجرى الاختبار ردا على أسئلة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وقال طبيب البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم السبت إن اختبار الفيروس كان سلبيا. ويعتبر ترامب، 73 عاما، في خطر بسبب عمره.