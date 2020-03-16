أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 16/3/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما وفاة الطفل/ابراهيم إياد أبو مسامح (5 سنوات) سكان المغازي إثر صدمه مركبة من نوع سكودا على مفترق المغازي في المحافظة الوسطى، إلى جانب إصابة واحدة فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.