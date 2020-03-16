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بعد ساعات من اعتقاله.. الاحتلال يفرج عن الشيخ بكيرات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:28 - 16 مارس 2020
ناجح بكيرات ناجح بكيرات
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال أفرج عن الشيخ بكيرات بعد ساعات من اعتقاله، حيث اقتحمت قوة منزله في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

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