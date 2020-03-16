اليوم : أول لقاح محتمل ضد فيروس "كورونا"

من المقرر ان يكشف مسؤول أميركي اليوم الاثنين 16/3/2020، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

في خبر قد يكون سار للعالم أجمع ، قال المسؤول إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين لأن التجربة لم تعلن بعد.

ولفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التي تجري بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

وبحسب مسؤولي الصحة العامة، فإن التحقق بشكل كامل من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهراً.

وأودى فيروس كورونا بحياة نحو 6512 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، كما سُجلت نحو 169086 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.