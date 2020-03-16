أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/3/2020..الدولار يتعافى أمام الشيكل

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/3/2020، ارتفاعات متتالية في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، قد عانت من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.6200 دولار/ شيكل

5.0878 دينار / شيكل

3.9458 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0900 يورو/ دينار

بیع

3.7000 دولار/ شيكل

5.2371 دينار / شيكل

4.1995 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1350 يورو/ دينار