اليوم أجواء معتدلة وغدًا تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة، فيما تكون ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال.

وتنبأ موقع "طقس فلسطين"، أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، بحيث تتأثر فلسطين المحتلة بكتلة هوائية باردة.

ويكون الطقس ماطر في ساعات العصر والمساء والليل مع أجواء باردة ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة خصوصاً في الجبال.

أما يوم الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس بارد إلى بارد جدًا، كما تتساقط الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على، فيما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموماً، لاسيما في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، والتي تبقى منخفضة بشكل ملموس، بحيث يكون الطقس بارد بشكل كبير في الجبال وباردة عموماً في باقي المناطق السهلية والساحلية، تكون الفرصة مهيأة لتساقط امطار محلية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة.

وفي يوم الجمعة، تبقى فلسطين المحتلة تحت تأثيرات أحوال جوية باردة مع فرصة لزخات مطرية متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، ويكون الطقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.