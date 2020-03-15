لجنة التوعية الصحية والمجتمعية بجامعة الأقصى تتخذ مجموعة اجراءات في مواجهة كورونا

عقدت لجنة التوعية الصحية والمجتمعية في جامعة الأقصى والتي تم تشكيلها بقرار مجلس الجامعة ضمن إجراءات خطة حالة الطوارئ التي اعتمدتها الجامعة اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة د. منصور اليازجي عميد كلية العلوم الطبية، ود. محمد أبو عودة عميد التعليم المستمر، ود نبيل العيلة عميد العلاقات الدولية والخارجية، ود. غسان حرب رئيس قسم الصحافة، ود. شاكر أبو هربيد مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون المالية والإدارية.

وناقشت اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل نشر الوعي الصحي والمجتمعي المتعلق بطرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم التوصل إلى مجموعة من الإجراءات تتمثل في استخدام وسائل الاتصال في تنفيذ حملات توعوية تشمل مقاطع مصورة تتناول التوعية من فيروس كورونا، بالإضافة لبروشور خاص بالجامعة متعلق بطرق الوقاية من فيروس كورونا، كما اتفق الحضور على استخدام طلبة العلوم الطبية في نشر الوعي والتثقيف الصحي، وعمل بنرات لتوزيعها على المولات والمقاهي والتجمعات.

وفيما يتعلق بسبل النشر تم الاتفاق على تخصيص نافذة على موقع الجامعة لنشر المواد الإعلامية الصادرة عن اللجنة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعميم المواد على الزملاء لنشرها على صفحاتهم والتعاون مع نادي الإعلام الاجتماعي لمشاركة الطلبة في عملية النشر والتعميم.

من الجدير ذكره أن جامعة الأقصى كانت من أولى الجامعات التي شكلت عدة لجان واتخذت قرارات لمواجهة الأزمة الحالية ونشر التوعية الصحية واستخدام التعليم البديل، كما تتابع رئاسة الجامعة باهتمام شديد عمل اللجنة ووجهت تعليماتها لكافة الأطراف لتسخير كافة امكانيات الجامعة وتوظيفها لضمان نجاح الخطة خلال فترة الطوارئ.