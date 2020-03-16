‏جنرالات تل ابيب يتصدرون المشهد و"ازعر الحارة" يخرج من السباق...!

كتب: الدكتور محمد صادق الحسيني

‏تفيد اخبار فلسطين المحتلة بان قائمة ازرق ابيض بزعامة بني غانتس اي جنرالات تل ابيب قد تمكنوا من تجميع ٦١ صوتا من اعضاء الكنيست الصهيوني لصالحهم ما سيمكنهم عمليا من نيل جائزة التكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

‏وهذا يعني أنَّ "ازعر الحارة" نتن ياهو فقد حظوظه في حكومة الوحدة الوطنية التي كان ينادي ويتشدق بها بحجة مكافحة الكورونا...!

‏من جهة اخرة صحيح ان محاكمته قد تأجلت لأيار المقبل الا ان ذهابه الى السجن صار اقرب مع هذا المسار الجديد الذي اخذته لعبة شد الحبل بين تياري الشاباك الذي يكاد يمثله بني غانتس ويعلون واشكنازي، والموساد الذي ظل يشكل على مدى العقدين الماضيين بمثابة عصا ازعر الحارة نتن ياهو...!

المعلوم ان غانتس سيحصل على التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة بتوصية 61 نائبا، وهم 15 القائمة(العربية) المشتركة + 7 قائمة ليبرمان + 6 تحالف حزب العمل وميرتس = 61 نائبًا

فهل سينجح غانتس في تشكيل الحكومة ؟

ثمة من يقول بان امام مشهد عصابة تل ابيب 3 خيارات:

1- اقامة حكومة ضيقة وهذا خيار شبه مستحيل لان هناك اعضاء داخل تحالفه يعارضون اقامة حكومة بدعم خارجي (الاصوات العربية)

2- تشكيل حكومة وحدة مع الليكود يتناوب على زعامتها مع نتن ياهو وهو امر سقط من خلال اقتراح غانتس على نتن ياهو بمنح العرب في مثل هذه الحكومة ٣ حقائب هي الصحة والسياحة والمعارف ، المعارف التي لن يقبل الصهاينة المتطرفين " المتدينين " الا ان تكون من حصة حلفاء نتن ياهو اي حاخامات الكيان الصهيوني كما كانت دوما ، وهو الامر الذي يعرفه غانتس تماما كما يفترض لكنه انما طرحه على نتن ياهو ليحرجه فيخرجه ...!

3- انشقاقات في احزاب اليمين والمتدينين قد تنضم لتحالف غانتس .

القانون سيمنح غانتس لتشكيل الحكومة مهلة 4 اسابيع في المرحلة الاولى ثم اسبوعين وان لم يفلح يتم تكليف نتن ياهو وهو امر بات مستبعد مع قرار ليبرمان العلماني التاريخي للانضمام الى تكتل غانتس - اليسار وهو ما يبدو عليه بانه جاء بضوء اخضر روسي وربما امريكي ايضا ، بهدف تجاوز مرحلة نتن ياهو البهلوانية الهوليودية الفاشلة ...

أياً تكن احتمالات مسار الحكومة الاسرائيلية المقبلة الا ان القدر المتيقن انها اخرجت ازعر الحارة من السباق ، وقربت احتمالات دخوله السجن بعد محاكمة ايار المقبلة ، ما لم يطرأ تحول كبير في مسارات المعادلة الاقليمية الدولية التي تبدو انها مرآة عاكسة لتشقق وانقسام الدويلة والمجتمع الاسرائيلي عمودياً وافقياً بعد عقود من الادعاءات الزائفة بانهم رمز الدولة النموذج للديمقراطية في عالمنا العربي والاسلامي ، الرمز الذي يتم تهشيمه وتهميشه مع كل انتصار تسجله قوى التحرر والمقاومة العربية والاسلامية من غزة الى بيروت الى دمشق الى طهران فبغداد وصنعاء والقادم من الايام يحمل الكثير من المفاجآت ..!

والله بالغ امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

بعدنا طيبين قولوا الله