المصاب الأردني يردُّ على مزاعم هروبه قبل العزل

روى المصاب الأردني بفيروس كورونا، تامر السعودي، الأحد، ما روي حول هروبه قبل عزله في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح السعودي، إن كان في بيته منذ 6 أيام، ولم يخالط أحدا، وعزل نفسه، لشعوره بالضعف وأعراض الإنفلونزا بعد عودته من بريطانيا. وأضاف السعودي، أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات كورونا لوحده، قبل أن يكتشف أن المستشفى غير جاهز بشكل كامل لذلك، وفق قوله، الذي نقلته فضائية رؤيا.

وأشار إلى أنه أخبر المستشفى بعد ذلك، برغبته بالمغادرة وعزل نفسه في المنزل، فيما قام المدير المناوب في المستشفى، بارشاده إلى مكان المصعد.

ولفت إلى أنه عاد بواسطة مركبته إلى منزله، وخلد إلى النوم، قبل أن يستيقظ على قرع الأمن لجرس باب المنزل، وإخباره بما حصل.

ونفى السعودي، أن تكون كوادر الأمن العام قد اعتقلته من منزله، وأن فور علمه بما حصل، عاد لوحده إلى المستشفى. وبيّن، أن لديه العديد من الصور التي تثبت الحالة المتردية لغرف العزل في المستشفى.

