الأردن: مصرع سجينين في احتجاجات على وقف الزيارة بسبب كورونا

لقي نزيلان مصرعهما في أحد سجون المملكة الأردنية، شمالي البلاد، جراء "التدافع والسقوط"، في أعمال شغب واحتجاجات على قرار وقف الزيارات بسبب فيروس كورونا.



وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس، من بينها وقف زيارة السجون من الأحد وحتى إشعار آخر.



وقال المتحدث باسم الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أن قوات الأمن سيطرت على أعمال شغب قام بها عدد من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل إربد، احتجاجاً على قرار منع الزيارة لمدة أسبوعين.



وأفاد السرطاوي بأنه جرى نقل النزيلين للمستشفى بعد إصابتهما نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز، وما لبثا أن فارقا الحياة.



وأضاف "القوة الأمنية ما زالت تتواجد في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام وإتمام السيطرة داخل المركز".



وأعلن الأردن في وقت سابق، الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة للفيروس، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.