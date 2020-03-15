ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

السعودية: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 22:44 - 15 مارس 2020
جوال
مشاركة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد – 19 (فيروس كورونا).

وارتفع عدد المصابين في المملكة العربية السعودية إلى 118 شخص.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تضم 3 لمقيمين من الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والإسبانية، و5 لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، و7 حالات لمواطنين قادمين من إسبانيا وبريطانيا وإيران والعراق ومصر وسويسرا.

وأشارت أن "العدد الإجمالي للإصابات وصل 118، تعافت منه 3 حالات، مع وجود باقي المصابين في العزل الصحي".

وفي وقت سابق الأحد، قررت السعودية اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كورونا، تشمل إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، بحسب إعلام رسمي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات