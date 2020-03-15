تعقيم منطقة باب العامود في القدس المحتلة احترازًا من فيروس كورونا

أجرت دائرة المقدسات الاسلامية، مساء اليوم الأحد، عملية تعقيم في باب العمود بالقدس المحتلة في إطار الحد من انتشار فيروس "كورونا".

على الصعيد ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في احدث تصريح له، ارتفاع حالات الإصابات بوباء كورونا إلى 39 حالة، معظمهم من مدينة بيت لحم.

الجدير بالذكر أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن بداية الشهر الحالي، حالة الطوارئ، وسط إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة والسياحية، ومنع إقامة التجمعات البشرية باستثناء المستشفيات، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".