الداخلية بغزة تمنح أصحاب الذمم المالية إجازة قابلة للتجديد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، منح الموقوفين على خلفية الذمم المالية إجازة لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد – 19 (فيروس كورونا) التي تتخذها الوزارة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم الوزارة، أن الإجازة الممنوحة لأصحاب الذمم المالية مدتها أسبوع قابلة للتجديد وغير محسوبة من مدة الحبس، بما لا يؤثر على الاستقرار المجتمعي، وفي إطار إجراءات القانون.

وأضاف البزم لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "جرى كذلك التوافق مع الجهات القضائية بأن يتم تأجيل تنفيذ أوامر الحبس بحق أصحاب الذمم المالية في إطار الإجراءات الوقائية، والعمل على تقليص أعداد الموقوفين داخل النظارات، حتى انتهاء الأزمة".

واتخذت وزارة الداخلية في القطاع جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فايروس "كورونا"، شملت مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وإجراء تقييماً لأيّ مستجدات أو تطورات، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك.

وعملت الوزارة على متابعة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، داعيةً القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات.

وأكدت ضرورة تقيّد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

وأعلنت هيئة المعابر خلال في وقت سابق إغلاق معبر رفح البري بشكل كامل، باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من "فيروس كورونا".