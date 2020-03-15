التجمع الإعلامي يُدين بشدة اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني بشدّة اعتداء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على الزميل الصحفي ياسر أبو عاذرة، مسؤول فرع التجمع بمدينة رفح، ومراسل وكالة اتحاد برس ومصور وكالة كنعان الاخبارية خلال تغطيته اعتصامًا سلميًا نظمه أهالي حيّ النصر شرق المدينة؛ اليوم الاحد، احتجاجًا على إقامة مقر للحجر الصحي بالحيّ.

وعبّر التجمع الإعلامي في بيان صحفي له، عن رفضه وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء المدان، فإنه يدعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في حادثة الاعتداء الآثم، والعمل على مُحاسبة عناصر الأمن المعتدية بأسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

وجدد وقوفه ودعمه للصحفيين وقضاياهم، ورفضه المساس بالحريات الإعلامية، التزامًا بنص المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي ترفض المساس بحرية الرأي والتعبير.