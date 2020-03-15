حجْر شخصين لم يلتزما بقواعد الحجْر المنزلي في طولكرم

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إنه تم حجر شخصين في أحد مراكز الحجر في مدينة طولكرم بسبب عدم إلتزامهما بقواعد الحجر المنزلي.

وأضاف ابو بكر، إن الطواقم الصحية والمؤسسة الأمنية أحضرتهما لعدم الالتزام بالحجر في منزليهما، مشيرًا إن نتيجتهم بفحص كورونا سلبية "غير مصابة".

ودعا مجددا للالتزام بقواعد الحجر حفاظا على سلامة المواطنين، منوها إلى أن مركز الحجر مهيأ بظروف صحية مناسبة.

الجدير بالذكر، أن حالة واحدة مصابة بكورونا تم اكتشافها جنوب طولكرم، وتخضع للحجر الصحي في مستشفى جمعية الهلال الأحمر في المدينة، في حين يخضع نحو 70 حالة للحجر المنزلي في مختلف مناطق المحافظة بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية "غير مصابة".