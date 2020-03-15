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بدء اللقاء بين نتنياهو وغانتس مع رئيس كيان الاحتلال

  • فلسطين اليوم - متابعة عبرية
  • 20:00 - 15 مارس 2020
لقاء لقاء
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التقى رئيس كيان الاحتلال ريفلين، مساء اليوم الأحد، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن الرئيس" الإسرائيلي" ريفلين أعلن أنه سيكلف بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة غدًا ظهرًا.

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