ترامب يحاول شراء شركة ألمانية تطور لقاح ضد فيروس كورونا

تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغراء العاملين في شركة ألمانية تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا مقابل مبالغ مالية كبيرة للانتقال إلى الولايات المتحدة والحصول على اللقاح بشكل حصري.

ووفق التقارير الإعلامية، فإن هناك خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة بسبب شركة CureVac الألمانية التي تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، إدارة ترامب تحاول جذب العاملين في شركة إلى أراضيها من خلال مدفوعات مالية ضخمة، مشيرة إلى أن ترامب يحاول جاهدًا من أجل الحصول على اللقاح "للولايات المتحدة الأمريكية فقط".

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة الألمانية، أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا الجديد في ألمانيا وأوروبا، لافتًا أنها على تواصل مكثف مع الشركة، وسط محاولات لإبقاء الشركة في ألمانيا من خلال العروض المالية.

ولم تعلق الشركة الألمانية، على هذا التنافس الأمريكي - الألماني حول ماهية ذلك.

وتعمل الشركة CureVac للتكنولوجيا الحيوية على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ عدة أسابيع.