ريال مدريد يخطط لخطف ساديو ماني

أفادت مصادر صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يهدف إلى ضم لاعب ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصادر أن قيمة الصفقة قد تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعدما تألق برفقة فريقه على مدار الفترة الماضية، استطاع جناح ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن يخطف الأنظار تجاهه.

وبحسب الصحيفة، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات ماني، وتدعيم مركز جناح فريقه بالتعاقد معه، بعدما أبدى إعجابه بتألقه في ليفربول، على مدار آخر عامين.

وأضافت "الميرور" أن ريال مدريد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي الدولي السنغالي، من أجل التأكيد على رغبتهم الكبيرة في ضمه لصفوف الفريق، الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع ماني (27 عاما) قد تتكلف ما بين 130 إلى 140 مليون جنيه إسترليني، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.