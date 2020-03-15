ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ريال مدريد يخطط لخطف ساديو ماني

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 19:19 - 15 مارس 2020
ساديو ماني ساديو ماني
جوال
مشاركة

أفادت مصادر صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يهدف إلى ضم لاعب ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصادر أن قيمة الصفقة قد تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعدما تألق برفقة فريقه على مدار الفترة الماضية، استطاع جناح ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن يخطف الأنظار تجاهه.

وبحسب الصحيفة، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات ماني، وتدعيم مركز جناح فريقه بالتعاقد معه، بعدما أبدى إعجابه بتألقه في ليفربول، على مدار آخر عامين.

وأضافت "الميرور" أن ريال مدريد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي الدولي السنغالي، من أجل التأكيد على رغبتهم الكبيرة في ضمه لصفوف الفريق، الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع ماني (27 عاما) قد تتكلف ما بين 130 إلى 140 مليون جنيه إسترليني، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات