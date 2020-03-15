رجل أعمال من رام الله يعفي مستأجريه من أجرة الشهر بسبب انتشار كورونا

أشادت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام، بمبادرة رجل أعمال من رام الله إعفاءه المستأجرين من أجرة هذا الشهر، جراء الظرف العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعفى رجل الأعمال حسن نجيب المستأجرين لديه ومجموعهم 70 مستأجرا من أجرة هذا الشهر.

والتقت غنام رجل الأعمال نجيب، اليوم الأحد، إلى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ونائبه محمد النبالي.

وقالت غنّام تعقيبًا على ذلك: "إن الخير في شعبنا لا ينقطع"، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تنم عن انتماء القطاع الخاص وتكاتفه وتعاضده مع جميع فئات ومكونات شعبنا.

ودعت محافظ رام لله والبيرة، إلى مزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على الكثير من الفئات في ظل الأزمة الحالية.

بدوره، قال العطاري، "أننا أحوج ما نكون لمثل هذه المبادرات التي تؤكد على التكامل والتكافل بين جميع قطاعات شعبنا، من أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".