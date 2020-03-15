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الإمارات: اكتشاف 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:54 - 15 مارس 2020
كورونا في الامارات كورونا في الامارات
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أعلنت الإمارات رصد 12 حالة جديدة مصابة بفيروس "كوفيد 19" أو ما يطلق عليه فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد تم رصد الحالات من خلال فخص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأشارت الوكالة إلى أن الحالات كانت في الحجر الصحي، ومنها بعض الحالات المرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة ضمت شخصا من كل من جنوب إفريقيا وأستراليا والصين والفلبين ولبنان وبريطانيا وإيطاليا وإيران والإمارات، و3 أشخاص من الهند.

وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في دولة الإمارات 98 حالة.

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