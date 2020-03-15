2000 اصابة و100 حالة وفاة بوباء كورونا في اسبانيا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الإسبانية مساء اليوم الأحد، اصابة نحو 2000 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة نحو 100 شخص خلال 24 ساعة فقط.

ووفقًا لإحصائية رسمية تم الكشف عنها فإن نحو 7753 شخص مصاب بوباء كورونا فيما توفي نحو 288 شخصًا جراء الوباء.

وفرضت الدولة الإسبانية عزلًا شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مساء السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لشراء الطعام أو الأدوية أو العلاج.

وأُغلقت المتاجر غير الأساسية والمدارس والمتاحف والنوادي الرياضية في جميع أنحاء البلاد.