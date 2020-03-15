استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها في حريق النصيرات يرفع العدد لـ19

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الاحد، استشهاد المواطنة حياة ابراهيم عبدالفتاح صبح متأثرة بجراحها في حريق النصيرات.

وباستشهاد المواطنة صبح يرتفع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 19 مواطنًا فيما لا يزال عدد من الاصابات في حالة الخطر.

وأعلنت عن استشهاد المواطنة حياة صبح (49 عام) في مستشفى الميزان في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، متأثرة بإصابتها خلال حريق مخيم النصيرات.

حريق النصيرات

ووقع حريق مخيم النصيرات في الخامس من آذار مارس الجاري قبل أسبوع، وأدى حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 18 مواطنًا وإصابة أكثر من 50 مواطن بحروق مختلفة.

يُشار إلى أن مدير عمليات الدفاع المدني زهير شاهين أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت بأن تسريب غاز من صهريج سعة 3 طن كان سببًا رئيسيًا في اتساع رقعة الحريق.

وأوضح شاهين بأن هناك صفائح (تنر ومواد قابلة للاشتعال) وعدد من أنابيب غاز انفجرت في المكان زادت رقعة الانفجار.

وأشار إلى أن الحادث كاد أن يتحول إلى كارثة قومية لولا عناية الله عز وجل، لافتًا إلى أن هناك 18 أنبوبة غاز في المكان لم تنفجر.

وفي ذات السياق نعت الفصائل في قطاع غزة مساء أمس الخميس شهداء حريق مخيم النصيرات متمنّية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

مساعدات نقدية لضحايا حريق النصيرات

فيما قدمت جهات مسؤولة عدة مساعدات مالية عاجلة لضحايا شهداء حريق مخيم النصيرات حيث قدمت حركة حماس 300 ألف دولار، فيما خصصت دولة قطر 2 مليون دولار.

أما لجنة الطوارئ الحكومية التي تم تشكيلها في غزة فقد أكدت بأنها ستصرف 10.000 دولار لكل أسرة شهيد 10.000 دولار لكل مصاب في هذا الحادث الأليم.

يذكر أن رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان أكد أمس الخميس (12/3/2020)، إيقافه عن العمل وإقالته كرئيس للبلدية، على خلفية أحداث حريق النصيرات.