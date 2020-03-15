الرئيس اللبناني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إن الوضع في البلاد يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية وحالة تعبئة عامة في جميع المناطق، مشيراً الى أن الحكومة ستقر سلسلة من التدابير الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا.

و قال عون في تصريح له في مستهل جلسة الحكومة اللبنانية حول مكافحة فيروس كورونا: "إن الإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة الفيروس كانت محط ترحيب مؤسسات دولية وكنا سباقين مقارنة بغيرنا.

ودعا عون اللبنانيين "للالتزام بالتوجيهات الطبية والتقيد بها لتأمين أقوى درجات الحماية"، معتبراً أن "وحدتنا الوطنية كانت وتبقى مصدر قوتنا ودرع حمايتنا، بها حققنا منعتنا واليوم سنؤكد غلبتنا على هذا الوباء".

وتابع: "ليس الأوان للاستثمار السياسي لأن الوباء لا يميز بين موالٍ ومعارض بل إنها ساعة التضامن الوطني"، مؤكداً أنه "لن يتهاون مطلقاً في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من هذا الوباء".

وتوجه عون للجسم الطبي والتمريضي في المستشفيات الحكومية والخاصة بـ"تحية إجلال ودعوة للمضي قدماً"، كما وتوجه لكل مصاب بهذا الوباء، بـ"الدعوة له بالشفاء العاجل".