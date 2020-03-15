غانتس يحصل على تفويض 61 مقعدًا لتشكيل حكومة جديدة

حصل رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس على 61 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي لتشكيل حكومة "إسرائيلية" الجديدة بعد تفويضه من حزب إسرائيل بيتنا والقائمة العربية المشتركة.

وحصل غانتس على دعم من حزب العمل وحزب ميرتس، إضافة إلى دعم حزب اسرائيل بيتنا والقائمة العربية المشتركة ومجموع المقاعد التي حصل عليها تؤهل غانتس لتشكيل حكومة جديدة بدلًا من نتنياهو.

ووفقًا لقناة 13 العبرية، فإن ذلك يمنح غانتس الأفضلية على حساب بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبهذه النتيجة، من المفترض أن تقع مهمة تشكيل الحكومة المقبلة على غانتس، وفي حال فشل يتم نقلها لنتنياهو.